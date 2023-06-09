Уфа, 9 июня, 2023, 20:30 — ИА Регнум. В районе железнодорожной станции в Уфе вечером 9 июня загорелся склад с горюче-смазочными материалами, на месте работают пожарные, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

Кадр из видео Пожар на складе

Сообщение о возгорании ГСМ на складе на Малой Силикатной улице поступило в 21:05 по местному времени (21:05 мск).

«На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара № 3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Ведётся тушение», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, горят около 60 кубометров ГСМ. Причина возгорания устанавливается. Здание вокзала и территория железнодорожной станции повреждения не получили.

Как сообщалось ранее, 30 мая в Волоколамске Московской области произошло возгорание на складе спирта. Горел пластик на первом этаже на площади около тысячи квадратных метров. Огонь быстро распространился, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Очевидцы сообщили о двух взрывах, предположительно, ёмкостей со спиртом. В тушении задействовали 11 человек и три единицы техники.