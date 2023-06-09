Луганск, 9 июня, 2023, 20:13 — ИА Регнум. ВСУ 9 июня пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска, системы противовоздушной обороны сбили ракету, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ПВО сработало в Луганске точно по цели — ракета, выпущенная противником, успешно поражена нашими военнослужащими. Предварительно можно сказать, что вооруженные формирования Украины пытались ударить по административному кварталу Луганска. Там, напомню, кроме правительственных зданий, сквер и детская площадка, на которой всегда многолюдно», — цитирует Марочко ТАСС.

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Информация о возможных повреждениях уточняется.

Ранее сообщалось, что вечером 9 июня в центре Луганска прогремел взрыв. Следы работы ПВО были видны в центральной и южной частях города. Очевидцы сообщали, что осколки сбитой ракеты упали в районе поселка Косиора.

Луганск, как и другие города новых регионов России, регулярно обстреливается ВСУ. О взрывах в Луганске сообщалось также 8 июня, предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow. Марочко отмечал, что удар пришёлся по промзоне. Пострадали четверо мирных жителей, их госпитализировали, сообщил в свою очередь позднее врио главы ЛНР Леонид Пасечник.