Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 июня приехал в новую Академию единоборств, которая находится в парке науки и искусства «Сириус».

Гавриил Григоров/ТАСС Федеральная территория «Сириус». Президент России Владимир Путин (в центре) во время посещения Академии единоборств

Академия создавалась по поручению президента. Она представляет собой универсальный спортивно-тренировочный центр для самбистов, дзюдоистов и других борцов. В центре есть гостиница и медицинские подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 9 июня прибыл в Сочи. Рабочий день президента начался со встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В «Сириусе», куда Путин отправился после встречи с Лукашенко, он провёл встречу с главами делегаций стран СНГ и ЕАЭС. А после этого встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.