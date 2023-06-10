Москва, 10 июня, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Московская техническая школа (МТШ) и проект Top 3D Academy проведут очный курс о современных методах роботизации производства «Как автоматизировать предприятие и не потратить деньги и время впустую». Курс пройдет с 14 по 16 июня на базе учебного центра KUKA Robotics, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики МТШ проведет краткий курс по роботизации

«Чтобы правильно внедрить и эффективно использовать инновационные технологии на промышленном производстве, специалистам необходимо иметь соответствующие компетенции. «Московская техническая школа» совместно с партнерами проведет трехдневный очный курс по роботизации и автоматизации производства», — отметил Овчинский. После прохождения курса участники будут знать, как снизить объем бракованной продукции на 10–20%, уменьшить себестоимость изделий в полтора-два раза, избежать простоя в работе оборудования, увеличить выработку производственных линий на 20–40%, а также уменьшить расходы на фонд оплаты труда, добавил он.

Слушатели узнают о современных подходах автоматизации и роботизации промышленных предприятий. Также они примут участие в практических занятиях в инжиниринговом центре, где они будут управлять промышленными и коллаборативными роботами, а также подготовят собственный расчет окупаемости роботизированного производственного участка. Помимо этого, участники посетят предприятие, которое уже внедрило роботов в производственный процесс.

По окончании курса участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.