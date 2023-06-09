Самара, 9 июня, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Ещё один житель Самарской области скончался из-за отравления суррогатным сидром, число жертв увеличилось до 10, пострадавших — до 17, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Мистер Сидр

«Актуальная информация о ситуации с отравлением: в настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. Состояние 3 пациентов — тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека выписаны с выздоровлением. 10 человек погибли», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам массового отравления граждан суррогатным алкоголем в нескольких регионах России. Районные суды Самары арестовали Дмитрия Егорова, обвиняемого в хищении метанола, из которого производили суррогатный напиток «Мистер Сидр», и другого фигуранта дела — Артёма Айрапетяна, а также сотрудника полиции Ивана Гребёнкина.

По версии следствия, в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей совместно с сержантом полиции Иваном Гребёнкиным похитили со склада областного ГУ МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Тот, в свою очередь, нелегально поставил спирт учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. Метиловый спирт был использован в создании напитка «Мистер Сидр». Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребёнкин — в краже.

В Министерстве здравоохранения России 8 июня сообщили, что в результате отравления суррогатным напитков в нескольких регионах пострадал 101 человек, 31 человек погиб. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота более 70 тыс. литров суррогатного напитка, больше всего — в Курганской области, Удмуртии и Крыму.