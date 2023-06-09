Москва, 9 июня, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Рождаемость в апреле 2023 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,5%, смертность — на 7,3%, говорится в данных Росстата, опубликованных 9 июня на сайте службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

В частности, в апреле 2023 года в России родился 96 131 младенец, умерли 135 915 человек, зарегистрировано 64 794 брака и 57 350 разводов.

Естественная убыль населения, по данным Росстата, в апреле составила 39 784 человека, что на 15,18% ниже, чем в апреле 2022 года, и на 14,97% ниже, чем в марте 2023 года.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что по абсолютно понятным причинам Россия находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. По его словам, правительство принимает меры, чтобы увеличить рождаемость, но пока они не дали желаемых результатов. Это одна из приоритетных для правительства тем.

Помощник президента России Максин Орешкин называл результаты демографической политики в России «разочаровывающими и неудовлетворительными». Он добавил, что это означает необходимость повышения эффективности политики в этой сфере. По его словам, прогнозы ООН о сокращении в ближайшие 60 лет населения России до уровня ниже 100 млн человек имеют все шансы сбыться.