Херсон, 9 июня, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Один человек погиб и один ранен в результате обстрела пансионата в Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом 9 июня сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что ВСУ обстреляли детский оздоровительный лагерь «Днепряны» на Арабатской стрелке британскими ракетами Storm Shadow, что является ещё одним подтверждением варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона.

«В результате один человек погиб, ещё один получил ранения», — сказал Сальдо.

По его словам, номера и маркировка на обломках снарядов чётко показывают, что это именно английские ракеты, которые были поставлены киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, Сальдо сообщил, что преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами Storm Shadow. Одна ракета была сбита системой противовоздушной обороны, а две другие попали в гражданский объект.

Утром 8 июня в Луганске прозвучали взрывы. ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ракетный удар ВСУ пришёлся по промзоне Луганска.

6 июня ракетному обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок городского типа Новоалексеевка под Геническом. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре ракетами Storm Shadow.