Москва, 9 июня, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил нового главу МИД Турции Хакана Фидана с назначением на должность. Об этом 9 июня сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Отмечается, что министры провели телефонный разговор.

«Лавров поздравил министра Фидана с назначением на новую должность», — говорится в сообщении.

По информации турецкого телеканала TRT, главы МИД также обсудили текущую повестку и двусторонние отношения.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам второго тура президентских выборов, прошедших в Турции 28 мая, победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, который набрал 52,18% голосов. После этого он сменил всех глав основных министерств страны. В частности, пост главы МИД занял Фидан, который с 2010 года руководил Национальной разведывательной организацией.