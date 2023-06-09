Вашингтон, 9 июня, 2023, 19:15 — ИА Регнум. В Вашингтоне 9 июня сотрудники полиции из-за появления в черте города медведя перекрыли несколько дорог и призвали жителей не покидать свои дома.

Кадр из видео

Утром на странице управления полиции в Twitter была опубликована фотография медведя, сидящего на дереве. Отмечалось, что зверь появился на северо-восточной окраине американской столицы.

«Дороги в районе инцидента перекрыты. Работают специалисты ведомства по контролю за животными», — сообщили в полиции.

Позже правоохранители уточнили, что медведь слез с дерева и отправился гулять по окрестным дворам. Местных жителей призвали не покидать свои дома.

В мае 2023 года финская пограничница Эрика Янкя, член национальной сборной Финляндии по биатлону, заявила, что в районе границы с Россией на неё напал агрессивный медведь. Женщина, по её словам, легла на землю и притворилась мёртвой, медведь обнюхал её и ушёл.

В начале мая в Росприроднадзоре объявили о начале проверки после появления сообщений о нападении медведя на мужчину в Бурятии. В соцсетях появилась информация о том, что инцидент произошёл 2 мая возле села Покровка. Пострадавшего госпитализировали с рваной раной головы и укусами.