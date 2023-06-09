Луганск, 9 июня, 2023, 19:17 — ИА Регнум. В центре Луганска около 18:49 мск прогремел взрыв, сообщило 9 июня ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отмечает агентство, в настоящий момент следы работы ПВО видны в центральной и южной частях города.

Очевидцы сообщают, что осколки сбитой ракеты упали в районе поселка Косиора, который относится к Луганску.

Как сообщало ИА Регнум, Луганск, как и многие другие города и населённые пункты новых территорий России, находится под регулярными обстрелами ВСУ. Так, утром 8 июня в Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что удар пришёлся по промзоне города.

В результате обстрела пострадали четверо мирных жителей, их госпитализировали, сообщил позднее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.