Москва, 9 июня, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Минобороны РФ предложило присваивать статус ветерана боевых действий гражданам России, которые обороняют и охраняют прилегающие к зоне проведения спецоперации территории.

Об этом говорится в проекте документа «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах», опубликованном 9 июня на портале проектов.

Отмечается, что под действие закона должны попадать военнослужащие и уволенные в запас, военнообязанные и призванные на военные сборы.

Кроме того, статус ветерана боевых действия могут получить рядовые и начальствующего состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии. В списке тех, кто может претендовать на это право, оказались также сотрудники Минобороны РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий добровольцев, участвующих в СВО, а также ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Статус инвалида боевых действий будет предоставляться гражданам, которые содействовали выполнению задач Вооружённых сил России в рамках проведения специальной военной операции, если они стали инвалидами в ходе выполнения этих задач.