Москва, 9 июня, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Решение Исландии о закрытии своего посольства в Москве говорит о демонстрации солидарности с Украиной, а также о желании показать США свою лояльность в надежде на дальнейшие преференции. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Кадр из видео Павел Фельдман

Ранее на сайте правительства Исландии появилось официальное сообщение о приостановке работы его посольства в Москве с 1 августа. Также будут ограничены операции посольства России в Рейкьявике. Правительство Исландии подчеркнуло, что решение не означает разрыв дипломатических связей. В сообщении отмечается, что как только «позволят условия», Исландия возобновит работу своего посольства в Москве.

«Очевидно, что это жест цивилизационной солидарности с Украиной, который не все европейские государства могут себе позволить в силу того, что между ними и Россией сохраняются тесные экономические связи. Но вот Исландия никогда не была стратегическим приоритетом внешней политики России, и это взаимно», — отметил Фельдман.

Политолог уточнил, что Россию и Исландию не связывают экономические отношения и товарооборот, в этом смысле разрыв будет безболезненным. Однако проблему ощутят туристы, для которых эта северная страна представляла интерес. По мнению эксперта, решение Исландии не стоит рассматривать как давление со стороны западных партнёров. Но он не исключил, что Рейкьявик таким образом пытается продемонстрировать свою лояльность к Вашингтону.

«США для Исландии — главный центр силы, стратегической поддержкой которого хочет заручиться в долгосрочной перспективе. Понижение уровня дипломатических контактов с Россией — это угодное действие для США, которое гласно и негласно поощряется. Кроме того, велика вероятность того, что этот жест породит цепную реакцию сначала среди скандинавских стран, а потом распространится на государства континентальной Европы», — допустил политолог.

По мнению Фельдмана, Исландия может позволить себе подобного рода жесты, и их стоит рассматривать как целенаправленно подаваемые примеры другим европейским государствам, которые пока ещё дорожат имеющимися экономическими связями и дипломатическими отношениями с Россией.

Многие страны Европы с начала специальной военной операции на Украине понизили уровень дипломатических отношений с Россией. Так 31 мая в МИД Германии сообщил о решении отозвать разрешение на деятельность четырёх российских консульств. 22 апреля власти Германии решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. МИД России в тот же день пообещал, что зеркально ответит на решение Берлина и ограничит максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

Также в правительстве Финляндии сообщили о намерении выдворить из страны девять сотрудников российского посольства, которые якобы выполняли разведывательные функции. МИД РФ заявило о сокращении взаимного консульского присутствия.