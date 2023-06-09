Москва, 9 июня, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Можно констатировать, что украинское наступление началось. Об этом 9 июня заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Совершенно точно можно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал глава государства.

Он отметил, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных задач.

Президент добавил, что действия ВСУ не имели успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильному управлению войсками и высокой эффективности современных российских вооружений.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия испытывает нехватку современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс выполнит все поставленные перед ним задачи. По его словам, ОПК страны развивается быстро, производство современных видов вооружения интенсивно наращивается.