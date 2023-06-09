Москва, 9 июня, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Видеокамера одного из подъездов на улице Сантьяго-де-Куба в Санкт-Петербурге зафиксировала местную жительницу, которая хвастается знакомому автозапуском двигателя на своей BMW. После нажатия кнопки на брелоке машина «ожила» и врезалась в подъезд. Видео ИА Регнум предоставили жители дома.

Кадр из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Искусственный интеллект

1 июня жильцы одного из домов на улице Сантьяго-де-Куба в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили повреждения входной двери в подъезд. Металлическая дверь была искорёжена, но свидетелей произошедшего не нашлось. Тогда жильцы подъезда обратились за записями видеокамер оборудования в сервисную компанию. И вскоре ситуацию удалось прояснить. Около 12 часов 1 июня на видео попали мужчина и женщина, которые беседовали у подъезда. В какой-то момент женщина хвастается собеседнику, что на её BMW установили автозапуск двигателя, и предлагает продемонстрировать новинку. Она нажимает кнопку на брелоке, и автомобиль заводится, дергается и врезается в подъезд.

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Автомобильный эксперт объяснил, что инцидент произошёл из-за неправильной работы системы автозапуска.

«На данной машине установлена сигнализация с автозапуском, и, очевидно, это сделали неправильно, поскольку там механическая коробка передач. Эта машина завелась на передаче. При правильной установке сигнализации такое невозможно», — рассказал автоэксперт Константин Новиков.