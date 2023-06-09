Москва, 9 июня, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Американские власти ответственны за гибель миллионов людей во вспыхнувших из-за действий Вашингтона региональных конфликтах последних десятилетий, заявил 9 июня зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Их кровь на руках всех американских президентов, разных коррумпированных ублюдков и прочих слабоумных стариков из американской администрации и Конгресса», — написал он и посоветовал «закрыть рот» политикам США, критикующим действия России по защите своих людей в ходе СВО.

Ранее Медведев высказывал мнение, что России необходимо остановить врага, а затем начать наступление. Как указал политик, враг и западный мир готовы на всё, чтобы стереть Российскую Федерацию с лица земли. Он добавил, что у российской армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. Также Медведев указал на моральное превосходство над силами Украины.

Также зампредседателя Совбеза прокомментировал слова экс-главы Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена о вводе воинского контингента на Украину.

В частности, Расмуссен считает, что некоторые страны НАТО, например Польша и Прибалтика, могут решиться на ввод войск, если не будет достигнута договорённость о пути для продвижения Киева вперёд.

«Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да?» — заявил Медведев, отметив, что Расмуссен и раньше не блистал умом, а теперь и вовсе «впал в доктринёрское слабоумие».

Также Медведев высказывал мнение, что спецоперация России на Украине фактически представляет собой контртеррористическую борьбу с целью уничтожения «осиного гнезда» режима, сложившегося на Украине.