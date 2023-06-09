Москва, 9 июня, 2023, 18:47 — ИА Регнум. В Москве раскрыто убийство мужчины 18-летней давности. 39-летняя женщина призналась, что в 2005 году убила своего брата, который издевался над ней и их общей бабушкой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

В декабре 2005 года на лестничной клетке между этажами одного из домов на Балаклавском проспекте в Нагорном районе Москвы обнаружили тело 26-летнего Алексея с множественными ножевыми ранениями. Полиция завела уголовное дело по статье «Убийство» и начала расследование. Оперативники опросили соседей и родственников, но найти подозреваемого долго не удавалось. У погибшего было много недоброжелателей из-за его поведения.

Источник рассказал, что знали Алексея и в местном отделе полиции, в который на него жаловались родственники и соседи. Несколько раз полицейским приходилось успокаивать мужчину, когда он напивался и бросался с кулаками на собственную бабушку. Страдала и общедомовая собственность: однажды Алексей оборвал провода и разбил окно в подъезде. Конфликты с другими жителями дома тоже не были редкостью. Обычно скандалы слышали все соседи, но в день, когда Алексея обнаружили убитым, свидетелей не оказалось. Дело расследовали около пяти месяцев, а потом в апреле 2006 года приостановили. Только спустя 18 лет после убийства стало известно, кто нанёс Алексею смертельные ранения.

«В мае 2023 года уголовно дело по факту убийства 26-летнего мужчины в подъезде на Балаклавском проспекте было возобновлено. Установлено, что шесть колото-резаных ранений живота, резаную рану на ладонной поверхности кисти погибшему нанесла сестра», — рассказал собеседник агентства.

Во время опроса 39-летняя женщина, которая проживает в Санкт-Петербурге, призналась в убийстве и рассказала, что больше не могла терпеть издевательств брата.