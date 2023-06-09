Москва, 9 июня, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июня заявил, что принял решение вновь баллотироваться на этот пост на выборах в сентябре 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями», — написал он в своём Telegram-канале.

Собянин отметил, что его главными задачами на посту мэра в случае переизбрания станут развитие экономики Москвы «в условиях санкционной войны», обеспечение социальной защищенности москвичей, а также поддержка «наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину».

Выдвигаться действующий мэр будет как кандидат от «Единой России». Он поблагодарил коллег по партии за поддержку.

Ранее Мосгордума утвердила решение о проведении выборов мэра в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Голосование продлится три дня (8–10 сентября). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Собянина на его посту и что действующий мэр столицы, очевидно, получит поддержку президента.

Собянин занимает пост мэра Москвы с октября 2010 года. Он дважды переизбирался на эту должность, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. Ранее Собянин занимал посты вице-премьера, главы администрации президента России и губернатора Тюменской области.