Лондон, 9 июня, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Итог конфликта на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году, заявил 9 июня бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Франсуа Олланд

Олланд считает, если на выборах в Соединённых Штатах победит Дональд Трамп, россияне смогут сохранить за собой всё, что имеют.

По его словам, за последние шесть лет стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счёт образования альянса России и Китая, которые «бросили вызов Западу».

Бывший французский президент также раскритиковал действующего главу государства Эммануэля Макрона, который в ходе визита в Китай весной 2023 года сосредоточился только на экономических вопросах. «Если вы едете в Китай и забываете про французские политические интересы, то вас будут хуже слышать, вы выглядите слабее», — добавил он.

Также Олланд уверен, что Евросоюзу нужно снижать зависимость от США в вопросе обеспечения безопасности Европы.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее о намерении участвовать в них объявили действующий глава государства Джозеф Байден и его предшественник Трамп. Также свои кандидатуры на выборах намерены выставить племянник экс-президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший и ряд других политиков.