Курск, 9 июня, 2023, 18:01 — ИА Регнум. В Курске в районе нефтебазы упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 9 июня сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня днём в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка», — написал Старовойт.

Он отметил, что падение дрона не вызвало никаких повреждений и разрушений на объекте. По его словам, ситуация находится под контролем, на месте работают спецслужбы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Воронеже упал беспилотник. В результате его попадания в жилой дом были повреждены конструктивные элементы здания, три человека получили ранения. По данному делу Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, проводятся следственные действия.

Сотрудники пограничной службы посадили в Курской области очередной беспилотник ВСУ, на этот раз — разведывательный дрон «Лелека-100». ВСУ сбросили взрывные устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате чего село Попово-Лежачи и посёлок Тёткино остались без света. При восстановлении электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.