Москва, 9 июня, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Структуры ООН слабо осведомлены о ситуации вокруг ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она отреагировала на слова пресс-секретаря Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренса, который назвал «всё ещё слишком неясными» обстоятельства разрушения ГЭС. По его мнению, только по итогам независимого расследования можно будет квалифицировать ЧП на Каховском водохранилище как военное преступление.

«Возможно, верховный комиссар по правам человека не в курсе, что киевский режим уже отказался от проведения международного расследования», — написала Захарова.

Она назвала представителей ООН «неВкурсантами» и перефразировала строки известной песни: «Неясный мой свет, ты напиши мне весенним лучом на белой стене».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что отказ украинских властей от организации международного расследования ЧП на Каховской ГЭС не вызывает удивления, потому что результаты этой работы встали бы им «поперёк горла». Организовать международное расследование подрыва ГЭС предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но в ответ на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Анкару в «игре в поддавки» с Россией.