Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 июня в Сочи проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Президент России в начале встречи предложил обсудить региональную проблематику и вопросы двухсторонних отношений.

«Очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двухстороннем плане, ну и по региональным проблемам, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве. Очень рад вас видеть», — сказал президент.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что хотел бы обсудить с президентом России ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«К сожалению, там гуманитарная ситуация остается напряжённой, несколько месяцев нет газа и электроэнергии. Ситуация в Лачинском коридоре остаётся напряженной. Подчеркну, что продовольствие в Нагорный Карабах доставляют российские миротворцы в ограниченном количестве. Гуманитарный кризис там продолжается», — сказал премьер-министр Армении.

Как сообщалось ранее, в конце мая 2023 года Пашинян заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.

Владимир Путин 25 мая, в свою очередь, отметил, что российская сторона остаётся верна позиции по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках трёхсторонних договоренностей с Арменией и Азербайджаном. Москва не меняла свою позицию по вопросу о Лачинском коридоре, подчеркнул президент.

7 июня на встрече с Пашиняном премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия ведёт системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей Закавказья. Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, которые носят стратегический и союзнический характер, отметил также премьер.