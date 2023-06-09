Геническ, Херсонская область, 9 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли детский лагерь в Херсонской области британскими ракетами большой дальности Storm Shadow. Об этом 9 июня сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно, Storm Shadow», — написал Сальдо.

По его словам, одна ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО), два других снаряда попали в гражданский объект. Он отметил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня ВСУ атаковали пансионат в Херсонской области, в котором находились эвакуированные из подтопленных районов люди.

Утром 8 июня в Луганске прозвучали взрывы. ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ракетный удар ВСУ пришёлся по промзоне Луганска.

6 июня ракетному обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок городского типа Новоалексеевка под Геническом. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре ракетами Storm Shadow.