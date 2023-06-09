Москва, 9 июня, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Россия испытывает нехватку современных вооружений, но оборонный комплекс выполнит все поставленные перед ним задачи. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 9 июня журналистам.

По словам российского лидера, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, производство современных видов вооружения интенсивно наращивается.

«И я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут безусловно решены», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июне президент поручил Минпромторгу увеличить выпуск оборонной продукции за счёт методов «бережливого производства». В мае министр обороны Сергей Шойгу поставил перед военными заводами задачи по дальнейшему наращиванию производства в рамках гособоронзаказа.

В том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что оборонка существенно нарастила производство для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине почти по всем позициям и продолжит его наращивать. В марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВПК в России «раскочегарился» и развивается с учётом потребностей СВО.