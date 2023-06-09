Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Конфликт на Украине — это трагедия, которая происходит из-за событий последних лет в этой стране, ответственность за эту трагедию полностью лежит на Киеве, заявил 9 июня президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эта трагедия происходит «благодаря» тем событиям, которые происходили за предыдущие годы. И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.

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