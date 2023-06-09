Москва, 9 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Восстановление российской экономики в 2024 году к докризисному уровню 2021 года выглядит сложно осуществимым при сохранении Центробанком ключевой ставки на уровне 7,5%. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России полностью восстановится до докризисного уровня к 2024 году. По словам Набиуллиной, точками роста российской экономики в текущих условиях стали внутренний туризм, металлургия, машиностроение.

Однако экономист Беляев отметил, что данные заявления являются не следствиями, а скорее противоречиями друг другу.

«Можно что угодно называть точками роста и ставить прогнозы. Но с учетом сохранения ставки на уровне 7,5% экономике нашей можно только посочувствовать. Конечно, экономика неубиваема, она работает при любых процессах и обстоятельствах. Но 7,5% — это та ставка, при которой экономике работать очень трудно. Трудно затевать новые производства, заниматься импортозамещением, вести текущую экономическую политику в условиях санкций с учётом задачи по достижению суверенитета и подъёма ВВП», — рассказал Беляев.

Эксперт пояснил, что восстановление экономики в любом случае зависит от денежно-кредитной политики, которая сейчас при нынешней ставке находится в достаточно жёстком диапазоне. С учётом задачи по импортозамещению и развитию национального производства вопрос кредитования для предпринимателей звучит довольно остро. Когда приходится кредитоваться по высокой ставке, производства отдают значительную часть прибыли, и тогда теряется возможность к расширению предприятий, выходу на мировой рынок, пропадает смысл работы. По словам экономиста, сохранение ставки означает замедление реального роста экономики. Чем больше ставка, тем дороже деньги, а потому и люди начинают больше экономить и снижают спрос. О чём и свидетельствуют прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП за 2023 год всего на 1,2%.

По мнению Беляева, для реального восстановления российской экономики уже в следующем году необходимо было начать снижать ключевую ставку ЦБ ещё несколькими заседаниями ранее.

На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в конце апреля 2023 года руководители Центробанка, сохраняя ставку на прежнем уровне, отметили, что текущие темпы прироста цен с конца 2022 года выросли, но остаются умеренными, а инфляционные ожидания граждан снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что ВВП РФ по итогам 2023 года может увеличиться на 1–2%.

Всемирный банк (ВБ), в свою очередь, скорректировал свою оценку по российскому ВВП. Так, согласно докладу ВБ, ВВП РФ в 2023 году снизится на 0,2%. Рост ожидается только в 2024 году — на 1,2%. Еврокомиссия ожидает снижение российского ВВП на 0,9% против 3,2%, спрогнозированных осенью прошлого года.