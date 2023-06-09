Самара, 9 июня, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд города Самары заключил под стражу полицейского, которого обвинили в хищении спирта, из которого был произведён суррогатный сидр. Об этом сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мистер Сидр

«Избрать в отношении Ивана Гребёнкина меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит агентство слова судьи.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет России расследует уголовные дела по фактам массового отравления граждан суррогатным алкоголем на территории нескольких субъектов России.

Октябрьский районный суд Самары арестовал Дмитрия Егорова, обвиняемого в хищении метанола, из которого производили суррогатный напиток «Мистер Сидр». Самарский районный суд Самары ранее в пятницу заключил под стражу другого фигуранта — Артёма Айрапетяна.

По версии следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров совместно с сержантом полиции Иваном Гребёнкиным похитили со склада областного ГУ МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну, который нелегально поставил этот спирт учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову. В итоге ядовитый спирт был использован в создании напитка «Мистер Сидр». Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребёнкин — в краже спирта.

Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в России составляет 101 человек, зарегистрирован 31 летальный случай.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Главное следственного управление объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство. В материалах дела указано, что задержанный индивидуальный предприниматель осуществлял производство алкогольной продукции в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Кроме того, напиток выявлен и изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.