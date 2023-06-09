Калуга, 9 июня, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Главы муниципальных образований Калужской области в ходе выездного заседания консультативного совета обсудили реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», вопросы стимулирования экономики и развития промышленного производства.

Пресс-служба Городской думы Калуги Главы калужских муниципалитетов оценили работу технопарка «Ворсино»

Пресс-служба Городской думы Калуги Главы калужских муниципалитетов оценили работу технопарка «Ворсино»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, руководители муниципалитетов посетили индустриальный парк «Ворсино», осмотрели транспортно-логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино», побывали на предприятии по производству холодильного и вентиляционного оборудования «Рефкул» и заводе «Архбум Тиссью Групп».

Пресс-служба Городской думы Калуги Главы калужских муниципалитетов оценили работу технопарка «Ворсино»

«В индустриальном парке «Ворсино» работают современные высокотехнологичные предприятия, очень впечатлил логистический центр, — рассказал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, здесь не закрылось ни одно производство. Этот опыт очень интересен и полезен для Калуги. В планах у руководства области перезапустить автопром в нашем городе, кроме того расширяют производство и калужские предприятия традиционной экономики».