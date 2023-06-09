Белгород, 9 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде и загорелся, обошлось без пострадавших. Об этом 9 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили», — написал Гладков.

Он отметил, что пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, два автомобиля повреждены осколками.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 июня над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, на подлёте к городу были сбиты две воздушные цели. Пострадавших нет.

Также он отметил, что за сутки по области было выпущено более 200 снарядов. В Белгородском районе было 10 прилётов, по Грайворонскому району было выпущено 10 миномётных снарядов.