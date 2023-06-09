Москва, 9 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Футболист московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал ранее появившиеся в Сети интимные видео и отметил, что неизвестные злоумышленники накануне публикации этих роликов угрожали ему и вымогали деньги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

Как сообщалось ранее, на опубликованной видеозаписи Дзюба, лёжа в постели, признаётся, что скучает по своей подруге, и говорит о своих мечтах о сексе. Автор канала, на котором была опубликована запись, сообщил, что подобных роликов существует около десятка и что футболист снимал их для своей любовницы с Украины. Было высказано предположение, что спецслужбы Украины взломали телефон девушки из-за того, что Дзюба поддержал спецоперацию России.

Видеозаписи были сделаны давно, а сам футболист, по его словам, уже сделал для себя все необходимые выводы.

«Вскрываются давнишние (истории. — Прим. ред.), я там (на видеозаписях. — Прим. ред.) даже ещё не седой. Я уже эту страницу перевернул, много для себя сделал всяких выводов, и возвращаться к этому я не хочу, мне это не интересно», — сказал Дзюба в комментарии, опубликованном в его Telegram-канале.

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При этом, по словам футболиста, накануне публикации этих видеозаписей неизвестные лица писали ему сообщения, в которых угрожали и вымогали деньги. Своих болельщиков Дзюба призвал относиться ко всем этим событиям спокойно и заверил их, что у него всё в порядке.