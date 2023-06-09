Сан-Франциско, США, 9 июня, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Старший советник американской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро опубликовал в Twitter пост, в котором, комментируя смерть россиянина в результате нападения акулы в Египте, написал, что это лучшее, что он видел за сегодня.

(сс) bluegroper Акула

Пользователи соцсети обрушились на него с критикой и посоветовали Массоро не позориться. Его пост назвали глупым, отвратительным и подлым. Кроме того, чиновнику указали на плохое воспитание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее этот же американский чиновник уже попадал в неловкую ситуацию, когда попытался уличить россиян в якобы колониальной политике.

В частности, Массоро опубликовал карту России, подписав её «Россия сейчас», выделив на ней участок, который он обозначил как «Россия в 1471 году», сопроводив своё творчество комментарием: «Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?»

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Его подписчики посоветовали Массаро посмотреть на карту США «в 1775 году», задаться вопросом «Как же так получилось?» и подучить историю. Некоторые пользователи сказали, что чиновник занимается глупостями.