Курск, 9 июня, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Украинские войска сбросили взрывное устройство на посёлок в Глушковском районе Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 9 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Атаке противника подвергся приграничный посёлок Тёткино. От взрыва пострадал один жилой дом, в нём вылетели стёкла.

«Обязательно в кратчайшие сроки окажем помощь с ремонтом», — заверил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава региона проинформировал о падении украинского беспилотника в районе нефтебазы в Курске. Дрон рухнул на территории резервуарного парка, разрушений не произошло.