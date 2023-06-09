* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 9 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В бою за Новую Таволжанку был уничтожен неонацист из «Русского» добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Даниил Шайба Мазник. Об этом 9 июня сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео. Ликвидирован украинский террорист из отряда РДК Даниил Мазник Шайба. Террорист

Сообщается, что он командовал атакой на Новую Таволжанку в Белгородской области и бесславно закончив свой путь в террористической группировке на службе Киевского марионеточного режима.

«Был уничтожен в бою нашими бойцами», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что группа украинских диверсантов вошла в село Новая Таволжанка в Белгородской области, завязался бой. Он напомнил, что от рук украинских боевиков ежедневно страдают мирные жители России, в том числе дети и старики. 7 июня Гладков заявил, что на территории села Новая Таволжанка в Белгородской области противника нет.

В регион ранее также проникали украинские диверсанты.

22 мая диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область на территорию Грайворонского округа. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса. Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая Гладков заявил, что зачистка на части территории региона продолжается, жители девяти населённых пунктов временно «отселены», и им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома.