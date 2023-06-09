Херсон, 9 июня, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В пансионате в Херсонской области, который был обстрелян со стороны ВСУ, находились эвакуированные из подтопленных районов люди, сообщили 9 июня в экстренных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Storm Shadow

Отмечается, что огонь, предположительно, с применением британских ракет Storm Shadow, был открыт по пионерскому лагерю на Арабатской стрелке, где строится новый город.

Одну ракету сбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Также сообщается, что система ПВО на Арабатской стрелке будет усилена.

Как сообщало ИА Регнум, почти 700 сотрудников МЧС России и 219 единиц спасательной техники задействованы для помощи пострадавшим районам Херсонской области. Спасатели снимают людей с крыш подтопленных домов, оказывают адресную помощь населению, «жителям, которые отказались покинуть свои дома, раздают воду и продукты».