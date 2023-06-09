Москва, 9 июня, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Большинство российских граждан — 84% — считает себя патриотами страны, при этом каждый третий считает, что патриотами должны быть все. Таковы результаты опросов, опубликованные 9 июня фондом «Общественное мнение».

Дарья Драй ИА REGNUM Россия!

84% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, причисляют ли себя к патриотам. Не считают себя патриотами 12% респондентов.

Уверены, что каждый гражданин страны должен быть патриотом, 33%. Личным делом каждого считают этот вопрос 63% (среди молодёжи показатель выше — 81%).

Патриотическое воспитание — главная причина того, что люди становятся патриотами, уверены 54% опрошенных. Ещё 38% считают, что причины кроются в другом.

Около половины опрошенных (47%) считают, что патриотов в стране за последние годы стало больше, ещё 29% полагают, что ситуация существенно не изменилась.

4% считают, что все россияне — патриоты, ещё 48% причисляет к ним большинство граждан, а 25% — половину.

Специалисты фонда проводили опрос в период с 26 по 28 мая, охватив 1,5 тыс. граждан старше 18 лет. Респондентов опрашивали по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА Регнум, 76% российских граждан, по данным опроса ФОМ, доверяют президенту Владимиру Путину, а 77% положительно оценивают его работу.