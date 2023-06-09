Москва, 9 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы, секретарь московского отделения Пётр Толстой, выступая на XXVIII конференция Московского городского регионального отделения фракции 9 июня, поддержал выдвижение Сергея Собянина на пост мэра Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В качестве делегатов в конференции приняли участие депутаты Госдумы РФ и Московской городской думы, партийный актив. Выступил с речью председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который отметил, что Москва реализует грандиозные инфраструктурные проекты, несмотря на внешнее давление.

Турчак указал, что Собянин пойдёт на выборы и задача единороссов обеспечить победу своему кандидату.

«Сергей Семёнович с 2003 года является членом нашей партии, с 2011-го входит в состав Бюро Высшего совета. Сергей Семёнович трижды возглавлял наши списки на выборах депутатов Государственной думы, трижды под его руководством мы одерживали убедительную победу. Но главное, конечно, что под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на который ориентируются все без исключения регионы», — указал он.

Пётр Толстой указал, что поддерживает выдвижение Собянина на выборы мэра Москвы, так как это лучший кандидат, а столица показала себя как передовой регион, который также помогает в развитии и восстановлении приграничных и новых российских территорий.

Сам Собянин в ходе своего выступления рассказал о проделанной работе и выразил готовность продолжать её на посту главы города.

Собянин занимает должность столичного градоначальника с 2010 года, тогда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева. После этого Собянин дважды переизбирался на пост мэра — в 2013 и 2018 годах. Оба раза за него голосовало подавляющее большинство москвичей.

8 июня Мосгоризбирком утвердил трёхдневное голосование на выборах мэра Москвы. Оно пройдёт в течение трёх дней — с 8 по 10 сентября.