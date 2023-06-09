Москва, 9 июня, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Япония опасается, что украинский кризис может воодушевить Китай на силовое изменение того порядка, который сложился в Восточной Азии. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 июня заявил японист, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор Дмитрий Стрельцов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал тот факт, что посла Японии в РФ вызвали в российский МИД в связи с тем, что Токио решил поставлять военную технику Украине, а также высказывание временного поверенного в делах России в Японии Геннадия Овечко о том, что Токио не просто присоединился к русофобской кампании, а пытается возглавить её.

Как пояснил Стрельцов, Япония действительно занимает жёсткую позицию в отношении России, причём уже достаточно давно. Плюс Япония и Россия ведут давний спор по границе, что усиливает антироссийскую риторику Токио. Однако есть и ещё один фактор. Позиция японских властей по украинскому кризису объясняется не только её солидарностью с Западом, но ещё и тем, что последствия этого кризиса могут проявиться и в Восточной Азии.

«Кисида говорил, что Восточная Азия — это Украина завтра. Иными словами, по мысли японских властей, ситуация на Востоке Европы может спровоцировать или воодушевить Китай на проведение силовых действий по изменению сложившегося порядка в регионе», — напомнил Стрельцов.

В частности, речь идёт о том, что КНР, возможно, попытается силовым путём решить проблему Тайваня. Кроме того, у Японии давний спор с Китаем по проблеме островов Сенкаку.

Таким образом, Токио больше переживает не из-за Украины, а из-за собственной безопасности, но понимает, что если он останется безучастным к украинскому кризису, то в случае обострения ситуации в Восточной Азии, непосредственно затрагивающей безопасность Японии, западные союзники не окажут ей необходимой помощи.

В то же время Япония, как отметил Стрельцов, не спешит брать на себя инициативу по каким-то болезненным для России санкциям. Более того, по некоторым вещам она занимает более мягкую позицию, чем Запад. Образовательные контакты хотя и ограничены, но продолжаются. Япония не вышла из нефтегазовых проектов с Россией, не закрыла для России небо.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению главного внешнеполитического ведомства России, решение японских властей поставлять Украине военную технику (бронеавтомобили, вездеходы) ещё глубже загоняет двусторонние отношения стран в опасный тупик. Этот шаг, по мысли дипломатов, ведёт к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима.

В МИД РФ подчеркивают, что теперь администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды должна быть готова разделить ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России.

В начале весны 2023 года командование сухопутных сил Японии предложило поставить Украине несколько установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS.