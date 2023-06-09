Москва, 9 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолётов разработала и согласовала Росавиация совместно с другими ведомствами. Об этом 9 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дополнительный маршрут для гражданских воздушных судов будет открыт с 12 июня 2023», — отметили в ведомстве.

Речь идёт о полётах гражданских судов в открытые аэропорты юга России и по международным направлениям. В Росавиации отметили, что такое решение обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России.

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Также это позволит увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, а также сократить полётное время в среднем до 35 минут.

Как сообщало ИА Регнум, в России 12 июня планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг, что позволит сократить время полётов и увеличить пропускную способность маршрута.

Ранее в Росавиации заявляли о сохранении субсидируемых авиарейсов на самых социально значимых направлениях.