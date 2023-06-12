Калуга, 12 июня, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем России.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Мы живем в великой стране, — передает слова поздравления пресс-служба Законодательного собрания Калужской области. — Ее сила в удивительных, трудолюбивых, мужественных людях. Именно они прославили Родину своими достижениями, подвигами и победами».

«Россия всегда с честью преодолевала любые испытания, — отметил Новосельцев. — И сейчас она вновь отстаивает свою независимость, защищает свои нравственные и духовные ценности. Мы верим в наших соотечественников — бойцов, участвующих в специальной военной операции».

«Вся страна помогает фронту, — подчеркнул председатель Законодательного собрания региона. — Калужская область всеми силами тоже включилась в эту работу. Мы знаем, что только наше единство способно приблизить Победу. Всем тем, кто сражается за будущее России, кто участвует в сборе гуманитарной помощи, низкий поклон».