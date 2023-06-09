Курск, 9 июня, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт 9 июня в своём Telegram-канале сообщил о падении беспилотника в районе нефтебазы в Курске.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По его словам, дрон рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте.

«На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем», — добавил губернатор.

Ранее, 7 июня, сотрудники пограничной службы посадили в Суджанском районе Курской области очередной беспилотник ВСУ, на этот раз разведывательный дрон «Лелека-100».

В этот же день ВСУ сбросили взрывные устройства на электрическую подстанцию, в результате чего село Попово-Лежачи и посёлок Тёткино остались без света. При восстановлении электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.