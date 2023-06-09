Таллин, 9 июня, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запрещён въезд в Эстонию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте эстонского МИД.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Министр иностранных дел Маргус Цахкна, отметили в МИД, закрыл границы страны для 58 российских граждан. В их числе — предстоятель Русской православной церкви, а также девять человек, имеющих отношение к вынесению Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) приговора за госизмену.

По словам Цахкны, патриарх Кирилл внесён в чёрный список за поддержку спецоперации России на Украине. В список также попали лица, якобы причастные к смерти аудитора Сергея Магнитского.

В эстонском МИД пояснили, что пересмотрели чёрный список из-за истечения срока действия запрета на въезд, установленного в 2018 году. В него также включили людей, по мнению Таллина причастных к нарушениям прав человека, и тех, кому «в Эстонии не рады».

Как сообщало ИА Регнум, ранее на фоне российской спецоперации на Украине санкции в отношении патриарха Кирилла ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, Чехия, а также киевский режим. Литва на пять лет запретила въезд предстоятелю РПЦ. При этом власти Венгрии отказались включать Кирилла в санкционный список ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о недопустимости введения ограничений против лидера одной из самых важных в Европе христианских церквей.