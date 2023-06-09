Херсон, 9 июня, 2023, 16:40 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли детский лагерь в Херсонской области. Об этом 9 июня написал руководитель региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно, Storm Shadow», — сообщил он, уточнив, что одна ракета была сбита системой ПВО, а две ракеты попали в гражданский объект.

Сейчас специалисты уточняют информацию о жертвах и разрушениях.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня ВСУ нанесли удар по Луганску, предположительно, ракетами Storm Shadow. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ракетный удар ВСУ пришёлся по промзоне Луганска.

Посёлок городского типа Новоалексеевка под Геническом подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре посёлка ракетами Storm Shadow.