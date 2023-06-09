Нью-Йорк, США, 9 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Бельгия объявила о новой военной помощи Украине, сообщило 9 июня агентство Reuters со ссылкой на представителя Минобороны королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, Брюссель решил поставить Киеву боеприпасы калибра 105 мм общей стоимостью €32,4 млн.

Как сообщало ИА Регнум, посол Бельгии в России Марк Михильсен 6 июня был вызван в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест из-за использования оружия бельгийского производства диверсантами ВСУ, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области в мае 2022 года.

Боевики при атаке на Белгородскую область использовали бельгийские штурмовые винтовки, поставленные Брюсселем для ВСУ. Власти Бельгии заявили о намерении потребовать у Киева объяснений, так как, по их словам, поставляли оружие исключительно для «обороны».

Вместе с тем, как сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер, Бельгия продолжит поставки оружия на Украину.