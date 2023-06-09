Мелитополь, 9 июня, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Вопросы взаимодействия фонда «Защитники Отечества» и рабочей группы по СВО обсудили председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в рамках рабочей встречи. Турчак был включен в состав наблюдательного совета фонда и стал руководителем его рабочей группы по законотворчеству.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

Турчак отметил, что государственный фонд «Защитники Отечества» и рабочая группа по СВО делают одно дело и есть множество направлений для взаимодействия. По его словам, важность имеет эффективное использование ресурсов, которые организации накопили за прошедшие полгода. Основная цель — законотворческая, и здесь рабочая группа по СВО может помочь фонду.

Турчак отметил, что президентом России уже подписаны разработанные рабочей группой законы, в том числе об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. В ГД России был принят закон о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей, выступивших созаемщиками, а также детей, достигших совершеннолетнего возраста, и закон о получении бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Кроме этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения и летние лагеря детей добровольцев СВО.

Турчак подчеркнул, что в регионах России у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут содействовать филиалам государственного фонда. Он рассказал о работе рабочей группы по СВО с ЦУРами в регионах, АНО «Диалог». «Тепловая карта» основных проблем формируется еженедельно, как по государству в целом, так и отдельно по регионам.

По словам Анны Цивилевой, филиалы фонда начали свою работу во всех регионах Российской Федерации 1 июня текущего года. За прошедшее время координаторам направили уже более 4 тысяч обращений. Также она отметила, что фонд выступает с поддержкой инициативы о введении единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.

На сайте ER. RU сообщают, что в заключение рабочей встречи Андрей Турчак и Анна Цивилева приняли решение совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.