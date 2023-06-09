Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 16:15 — ИА Регнум. России не требуется «простое» возвращение к советской системе образования — нужно брать из мирового опыта всё лучшее и создавать «своё», заявил 9 июня президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заимствования из советской системы образования должны быть выборочными, «талдычить» устаревшие постулаты не нужно, отметил президент.

«Мы должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования — но смотреть вперёд, двигаться вперёд, брать самое лучшее, что есть в мире, и создавать своё», — сказал Владимир Путин.

Новость дополняется.