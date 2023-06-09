Москва, 9 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Минпросвещения России намерено провести повышение квалификации учителей по черчению. Об этом 9 июня сообщил журналистам глава министерства Сергей Кравцов в кулуарах Международного форума министров образования «Формируя будущее».

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Отдельно проведём повышение квалификации учителей по черчению, посмотрим, как улучшить учебник, и, возможно, создадим новый современный учебник по черчению», — отметил он, уточнив, что будет усилен курс черчения в рамках предмета «технология», а также разработан отдельный курс для инженерных классов.

Как передавало ИА Регнум, в 2024–2025 учебном году в российских школах должны вновь появиться уроки черчения, следует из указа президента России Владимира Путина. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 августа. В апреле 2023 года с предложением вернуть в школы уроки черчения обратился к президенту губернатор Тульской области Алексей Дюмин.