Кравцов пообещал повысить квалификацию учителей по черчению
Москва, 9 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Минпросвещения России намерено провести повышение квалификации учителей по черчению. Об этом 9 июня сообщил журналистам глава министерства Сергей Кравцов в кулуарах Международного форума министров образования «Формируя будущее».
«Отдельно проведём повышение квалификации учителей по черчению, посмотрим, как улучшить учебник, и, возможно, создадим новый современный учебник по черчению», — отметил он, уточнив, что будет усилен курс черчения в рамках предмета «технология», а также разработан отдельный курс для инженерных классов.
Как передавало ИА Регнум, в 2024–2025 учебном году в российских школах должны вновь появиться уроки черчения, следует из указа президента России Владимира Путина. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 августа. В апреле 2023 года с предложением вернуть в школы уроки черчения обратился к президенту губернатор Тульской области Алексей Дюмин.