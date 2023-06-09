Москва, 9 июня, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Московское городское отделение партии (МГРО) «Единая Россия» на конференции в пятницу, 9 июня, единогласно выдвинуло кандидатом на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В ходе конференции председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что сегодня Москва реализует грандиозные инфраструктурные проекты, несмотря на внешнее давление. Кроме того, именно столица выступает бесспорным лидером социально-экономического развития страны: Москва развивает соцуслуги и цифровые системы взаимодействия с жителями.

«Московские инновации широко внедряются по всей стране», — подчеркнул он.

Вице-спикер Госдумы, секретарь московского отделения «ЕР» Пётр Толстой, также выступивший в ходе конференции, поддержал выдвижение Сергея Собянина на выборы мэра Москвы. Политик назвал действующего главу города лучшим кандидатом на данный пост, а также отметил вклад Москвы в работу по восстановлению новых российских регионов, поддержку мэра в развитии проектов «ЕР».

Собянин занимает должность столичного градоначальника с 2010 года, тогда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева. После этого Собянин дважды переизбирался на пост мэра — в 2013 и 2018 годах. Его кандидатуру поддержали порядка 70% избирателей.

8 июня Мосгоризбирком утвердил трёхдневное голосование на выборах мэра Москвы. Оно пройдёт в течение трёх дней — с 8 по 10 сентября. Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Собянина.