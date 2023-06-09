Москва, 9 июня, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая в первом квартале 2023 года достиг отметки в 4,2 трлн рублей, сообщили 9 июня в Минэкономразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Китай является одним из основных торговых партнеров России. В январе–марте 2023 года двусторонний товарооборот составил 4,2 трлн российских рублей», — процитировала пресс-служба ведомства заместителя главы Минэкономразвития Дмитрия Вольвача.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по данным главного таможенного управления Китая, торговый оборот КНР и России с января по апрель 2023 года увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Экспорт из Китая увеличился на 67,2% (до 33,68 млрд долларов), из России — на 24,8% (до 39,46 млрд долларов).

Россия и Китай по итогам 2023 года могут достичь цели, поставленной ранее лидерами стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, и нарастить объём товарооборота до рекордных 200 млрд долларов, а возможно, и более, отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 70% трансграничных расчётов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах, сказал Мишустин в ходе своего визита в Пекин в мае 2023 года.