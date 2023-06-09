Москва, 9 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ около месяца назад разбили резервы ВСУ, которые пытались провести ротацию в Марьинке. Об этом 9 июня заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Где-то около месяца назад была серьёзная операция: противник пытался ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке», — сказал Гагин.

Он отметил, что эти планы стали известны российским разведчикам. Когда подошли резервы ВСУ, как раз в момент ротации, артиллеристы нанесли удар. В результате были уничтожены и техника, которая пришла на ротацию, и новый личный состав.

«То есть были сорваны планы по замене военнослужащих, которые достаточно долго находились в состоянии боя», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что наиболее активно боевые действия на донецком направлении ведутся в районах Марьинки и Авдеевки. По его словам, 9 июня Южная группировка войск успешно отразила шесть атак ВСУ около этих населённых пунктов.