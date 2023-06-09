Белгород, 9 июня, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Белгороде на офисное здание рухнул беспилотник и загорелся. Об этом 9 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По его словам, после падения дрона на офисное здание в Белгороде детонации не произошло, при этом сам беспилотник загорелся.

Глава региона уточнил, что дрон уже потушили, пострадавших нет, имеются незначительные разрушения котельной и крыши, осколками были повреждены два автотранспортных средства.

На месте работают мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов и сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в Воронеже упал беспилотный летательный аппарат. В результате попадания беспилотника в жилой дом на улице Белинского были повреждены конструктивные элементы здания, три человека получили ранения, им оказывается помощь. По данному делу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, проводятся следственные действия. Работы по восстановлению дома в Воронеже, который был повреждён в результате попадания дрона, начнутся в ближайшие часы.

Сотрудники пограничной службы «посадили» в Курской области очередной беспилотник ВСУ, на этот раз — разведывательный дрон «Лелека-100». ВСУ сбросили взрывные устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате чего село Попово-Лежачи и посёлок Тёткино остались без света. При восстановлении электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.