Москва, 9 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Вероятность увеличения ключевой ставки возросла с момента заседания совета директоров Центробанка России в апреле 2023 года, совет директоров рассматривал вариант повышения ставки и допускает, что она будет повышена в ближайшие месяцы, заявила 9 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«С апрельского заседания наши проинфляционные риски возросли. А значит, увеличилась и вероятность повышения ключевой ставки», — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Будет ли повышена ставка, когда именно и насколько, зависит от динамики цен, спроса и инфляционных ожиданий, а также от вероятности отклонения уровня инфляции от целевого показателя (около 4% по итогам 2024 года), добавила председатель ЦБ.

Как сообщалось ранее, Центробанк на очередном заседании совета директоров в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом Набиуллина отметила, что уровень годовой инфляции в России за месяц вырос с 2,3% до 2,6%.

Российская экономика в 2024 году вернётся к своему докризисному уровню, заявила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Этому будет способствовать постепенное замещение внешнего спроса внутренним, отметила она.